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Intel при производстве процессоров Nova Lake увеличит пропорцию обрабатываемых со...

Intel при производстве процессоров Nova Lake увеличит пропорцию обрабатываемых со...

Intel при производстве процессоров Nova Lake увеличит пропорцию обрабатываемых собственными силами кристалловЕщё в начале февраля представители Intel признались, что при производстве процессоров Nova Lake в следующем году будут комбинировать использование кристаллов собственного производства с обрабатываемых силами TSMC на стороне.

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