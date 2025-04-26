Intel при производстве процессоров Nova Lake увеличит пропорцию обрабатываемых со...

Intel при производстве процессоров Nova Lake увеличит пропорцию обрабатываемых собственными силами кристалловЕщё в начале февраля представители Intel признались, что при производстве процессоров Nova Lake в следующем году будут комбинировать использование кристаллов собственного производства с обрабатываемых силами TSMC на стороне.
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