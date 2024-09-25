В России доллар уже не совсем доллар. Комментарий Георгия Бовта

Российские банки стали намного придирчивее относиться к качеству принимаемых долларовых банкнот. Во-первых, они неохотно работают со старыми купюрами, а во-вторых, требуют от принимаемых банкнот идеального состояния.
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