При всей своей "демократичности" рынок придётся менять на экономику с ручным управлением

При всей своей "демократичности" рынок придётся менять на экономику с ручным управлением

фото с сайта 123ru.netСегодня В.В. Путин выступил за введение внешнего управления на предприятиях иностранных компаний.

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