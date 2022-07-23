Глава МИД Германии назвала совместное фото Эрдогана и Путина вызовом для НАТО

На снимке также президент Ирана Ибрахим РаисиМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала фотографию, сделанную во время переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, а также лидера Ирана Ибрахима Раиси в Тегеране.
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