Daily Storm

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Глава МИД Германии назвала совместное фото Эрдогана и Путина вызовом для НАТО

Глава МИД Германии назвала совместное фото Эрдогана и Путина вызовом для НАТО

На снимке также президент Ирана Ибрахим РаисиМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала фотографию, сделанную во время переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, а также лидера Ирана Ибрахима Раиси в Тегеране.

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