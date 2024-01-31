"Фонтанка": в Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК "Триумф"

В ночь на 31 января в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью сработала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино беспилотный летательный аппарат был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400.
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