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Известный шоумен сделал вторую попытку снять с себя статус иноагента.

Известный шоумен сделал вторую попытку снять с себя статус иноагента.

"Я НЕ ИНОАГЕНТ". ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ ЮМОРИСТ МАКСИМ ГАЛКИН* ПОДАЛ ЖАЛОБУ В СУД ЗА ОТКАЗ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ СПИСКОВ ИНОАГЕНТОВ Известный шоумен сделал вторую попытку снять с себя статус иноагента.

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СК
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