"Я НЕ ИНОАГЕНТ". ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ ЮМОРИСТ МАКСИМ ГАЛКИН* ПОДАЛ ЖАЛОБУ В СУД ЗА ОТКАЗ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ СПИСКОВ ИНОАГЕНТОВ Известный шоумен сделал вторую попытку снять с себя статус иноагента.
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