"Я НЕ ИНОАГЕНТ". ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ ЮМОРИСТ МАКСИМ ГАЛКИН* ПОДАЛ ЖАЛОБУ В СУД ЗА ОТКАЗ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ СПИСКОВ ИНОАГЕНТОВ Известный шоумен сделал вторую попытку снять с себя статус иноагента.