Мода из народа: самые яркие пассажиры российского метро

Если вы стесняетесь носить хоть немного вызывающую одежду и все время переживаете, «что о вас подумают люди?», посмотрите на модников из нашей подборки и успокойтесь! Этим ребятам абсолютно все равно на осуждающие взгляды окружающих.
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