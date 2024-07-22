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«VERY на Ботанической»: вперед по парящему над землей мосту

«VERY на Ботанической»: вперед по парящему над землей мосту

Экоквартал с собственным двором-парком и бассейном на 200-метровом парящем мосту в 20 метрах от Ботанического сада Согласно экспертным подсчетам, сегодня в России работают около 50 термальных комплексов и еще столько же заявлены к открытию в ближайшие три года.

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