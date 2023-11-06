Российский "Экспобанк" выпустил ЦФА на бриллианты

"Экспобанк" вошел в историю как выпустивший впервые в России цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные драгоценными камнями, сообщает источник «Ведомости» со ссылкой на блокчейн-платформу Masterchain.
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