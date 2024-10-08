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Террористам, готовившим диверсию на авиабазе ВКС в Приморском крае и поджигавшим объекты инфраструктуры РЖД, вынесли приговор.

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