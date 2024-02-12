Полянский: ООН пытается держаться подальше от расследования дела об Ил-76

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл причины, почему Организация Объединенных Наций стремится держаться подальше от сюжета с расследованием крушения сбитого ВСУ Ил-76 в Белгородской области.
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