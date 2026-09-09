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Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Версия Выходцы из Средней Азии продолжают множить число своих жертв. Вот два нашумевших случая, которые произошли совсем недавно: 17-летний приезжий убил русскую женщину, оставив двух детей сиротами, 14-летний школьник пытался зарезать учительницу, а потом ещё успел ранить ребёнка.

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Алекс Сэм

Вот так вот то и поверишь в мифическое мировое правительство, так как прибыль от мигрантов не перевешивает убыток от них же. Плюс повышение криминогенной обстановки нехилое и вдобавок- это звездец какой сильный раздражитель коренного населения. Но почему-то это продолжается уже который год как анекдот- "Ёжик кололся, плакал, но продолжал кушать кактус."