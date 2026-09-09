Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Версия Выходцы из Средней Азии продолжают множить число своих жертв. Вот два нашумевших случая, которые произошли совсем недавно: 17-летний приезжий убил русскую женщину, оставив двух детей сиротами, 14-летний школьник пытался зарезать учительницу, а потом ещё успел ранить ребёнка.
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Вот так вот то и поверишь в мифическое мировое правительство, так как прибыль от мигрантов не перевешивает убыток от них же. Плюс повышение криминогенной обстановки нехилое и вдобавок- это звездец какой сильный раздражитель коренного населения. Но почему-то это продолжается уже который год как анекдот- "Ёжик кололся, плакал, но продолжал кушать кактус."
Сколь ни говорят ни пишут, ни доказывают, верхи не чешутся. Как будто на народ им наплевать.
Только нецензурная брань. Сколько можно терпеть этих кишлачники. Сколько,?