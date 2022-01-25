Быть творческой личностью не очень легко. Не только дома бардак, но и в душе

Семья на поезде возвращается из отпуска. Мать с отцом оживленно обсуждают веселые моменты отдыха, их маленький сынишка смотрит в окно с верхней полки и пытается что-то сказать: - Мама, папа, как называется эта станция, от которой мы только что отъехали? Взрослые отмахиваются от него как от назойливой мухи, увлеченно продолжая свой веселый разговор: - Не знаем, Вовочка! Не мешай, не видишь, мы разговариваем! Наконец, когда родители замолкают, Вовочка вздыхает: - Как жаль, что вы не знаете, как называлась та станция.