Веселуха

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Быть творческой личностью не очень легко. Не только дома бардак, но и в душе

Быть творческой личностью не очень легко. Не только дома бардак, но и в душе

Семья на поезде возвращается из отпуска. Мать с отцом оживленно обсуждают веселые моменты отдыха, их маленький сынишка смотрит в окно с верхней полки и пытается что-то сказать: - Мама, папа, как называется эта станция, от которой мы только что отъехали? Взрослые отмахиваются от него как от назойливой мухи, увлеченно продолжая свой веселый разговор: - Не знаем, Вовочка! Не мешай, не видишь, мы разговариваем! Наконец, когда родители замолкают, Вовочка вздыхает: - Как жаль, что вы не знаете, как называлась та станция.

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