Примерная траектория налёта «Гераней» на западные регионы Украины. Судя по постепенному увеличению интенсивности ударов, граница с Польшей в ближайшее время тоже испытывает на себе весь спектр непередаваемых ощущений от прилётов БПЛА.
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