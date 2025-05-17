«Коренной перелом под Покровском» у генерала Драпатого не вышел: военнослужащие ВСУ называют причины Российские войска в течение минувших суток продвинулись на целом ряде направлений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Коренной перелом под Покровском» у генерала Драпатого не вышел: военнослужащие ВСУ называют причины Российские войска в течение минувших суток продвинулись на целом ряде направлений.
Свежие комментарии