Мирный договор с Баку не позволит Еревану размещать на границе ВС России

Подписанный мирный договор между Ереваном и Баку не позволит Армении обратиться за помощью к Москве в случае необходимости защитить свои границы, заявил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, 14 марта в интервью Sputnik.
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