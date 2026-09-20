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Спрос на первичное жилье может обвалиться к концу 2026 года

Спрос на первичное жилье может обвалиться к концу 2026 года

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Спрос на первичном рынке жилья может существенно сократиться к концу 2026 года, прогнозируют эксперты, опрошенные 20 сентября "Известиями".

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