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Горы зовут: 90-летний японец покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

Горы зовут: 90-летний японец покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

Горы зовут: 90-летний японец покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Для подъема Юитиро Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.

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Комментарии
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Любовь Филимонова
На мой взгляд не он взошел на гору, а его затащили помощники. Хвалить надо тех кто тащил коляску, ведь это сложнее, чем просто сидеть в коляске.
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