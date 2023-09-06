Горы зовут: 90-летний японец покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Для подъема Юитиро Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.
Горы зовут: 90-летний японец покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Для подъема Юитиро Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.
Свежие комментарии