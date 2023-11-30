Дональду Трампу на выборах президента США помогут те, кто ему помешали выиграть президентские выборы у Байдена

Один из лидеров движения Black Lives Matter (BLM) Марк Фишер заявил, что поддерживает кандидата на должность президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в борьбе за Белый дом, обвинив демократов в расистской политике, которая работает против чернокожего сообщества.