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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» сбрасывают со счетов логично – усиления нет, на скамейке 5 человек. Обойма «Зенита» и «Спартака» больше». Радимов о гонке в РПЛ

— Сейчас, наверное, любой скажет, что «Спартак» с этой игрой станет чемпионом. С другой стороны, команда один матч может показать фантастическую игру, а другой – провалить.

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