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Кузьменко набрал первые очки за «Лос-Анджелес» – гол и ассист в матче с «Каролиной»

«Лос-Анджелес» принимает «Харрикейнс» (3:0, третий период) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  Форвард хозяев Андрей Кузьменко отметился голом и результативной передачей в этой игре.

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