Муфтий Москвы Аляутдинов заявил, что Деда Мороза и Снегурочку мусульмане не воспринимают как обладателей волшебной силы, и относятся к ним как к мультяшным героям, не более того.
Почему мигранты не любят Деда Мороза, ёлку и Новый год
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Сергей Никитин
Хочу поздравить с наступающим стиарым Новым годом и пожелать всем здоровья, достатка, позитива, мира в семьях и вокруг!
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1 час.
Сергей Никитин
пральна пчелка ну их всех...наши праздники самые лютчие....щас спою....джынгл бэлз, джынгл бэлз, нанана нана нука аццтаведь нахфпелоткуду пендосопоклонничество!!11 рассея фперёд!!!!! иииии уносет мну, и уноооосет мну в звиняяящюю снежную (агляделя...хм...ну из песдни слоф не выкенеж, такщьтэ пролджэ) даааааааааль тры бяяялэ каня ах тря бяллэ канякв: канякв и ваткааааа и вескаааарь......
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51 мин.
Сергей Никитин
давай, чтап всё чин-чинарем было этот год.хватит на мене дуться низзя в себе зло денржать...онож копится в тебе яки снежный ком.
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42 мин.
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