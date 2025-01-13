ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Никитин
    яяяяяя напишу ченитьтебе.....одынТипО мой друг сочинил.... На вас гляжу мадам и эндорфины, Так приливают плавно к фаб...Страны, в которых...
  • Майя Majesty
    ВОТ! Ты и попробуй написать что-то хоть с рюмки. "ТипО Стругацких" у тебя даже с литрУ не получится, мозгов нет. Ты д...Страны, в которых...
  • Майя Majesty
    А ты чего так обоссался-то сразу. что нападать начал, придурок? Из-за простого стиШка?! Ха!Страны, в которых...

Почему мигранты не любят Деда Мороза, ёлку и Новый год

Почему мигранты не любят Деда Мороза, ёлку и Новый год

Муфтий Москвы Аляутдинов заявил, что Деда Мороза и Снегурочку мусульмане не воспринимают как обладателей волшебной силы, и относятся к ним как к мультяшным героям, не более того.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Никитин
Хочу поздравить с наступающим стиарым Новым годом и пожелать всем здоровья, достатка, позитива, мира в семьях и вокруг!
Ответить
1 час.
Сергей Никитин
пральна пчелка ну их всех...наши праздники самые лютчие....щас спою....джынгл бэлз, джынгл бэлз, нанана нана нука аццтаведь нахфпелоткуду пендосопоклонничество!!11 рассея фперёд!!!!! иииии уносет мну, и уноооосет мну в звиняяящюю снежную (агляделя...хм...ну из песдни слоф не выкенеж, такщьтэ пролджэ) даааааааааль тры бяяялэ каня ах тря бяллэ канякв: канякв и ваткааааа и вескаааарь......
Ответить
51 мин.
Сергей Никитин
давай, чтап всё чин-чинарем было этот год.хватит на мене дуться низзя в себе зло денржать...онож копится в тебе яки снежный ком.
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх