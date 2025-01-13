Почему мигранты не любят Деда Мороза, ёлку и Новый год

Сергей Никитин Хочу поздравить с наступающим стиарым Новым годом и пожелать всем здоровья, достатка, позитива, мира в семьях и вокруг!

Сергей Никитин пральна пчелка ну их всех...наши праздники самые лютчие....щас спою....джынгл бэлз, джынгл бэлз, нанана нана нука аццтаведь нахфпелоткуду пендосопоклонничество!!11 рассея фперёд!!!!! иииии уносет мну, и уноооосет мну в звиняяящюю снежную (агляделя...хм...ну из песдни слоф не выкенеж, такщьтэ пролджэ) даааааааааль тры бяяялэ каня ах тря бяллэ канякв: канякв и ваткааааа и вескаааарь......