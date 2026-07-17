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Тест-системы России для выявления болезни Альцгеймера зарегистрируют в 2026 году

Тест-системы России для выявления болезни Альцгеймера зарегистрируют в 2026 году

Тест-системы для раннего выявления болезни Альцгеймера могут зарегистрировать в России до конца 2026 года, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

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