Тест-системы России для выявления болезни Альцгеймера зарегистрируют в 2026 году

Тест-системы для раннего выявления болезни Альцгеймера могут зарегистрировать в России до конца 2026 года, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
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