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Мода и Шоу-бизнес

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Джонни Депп в дерзком образе снялся для обложки журнала

Джонни Депп в дерзком образе снялся для обложки журнала

Актёр снова в деле! Джонни Депп всерьёз взялся за возрождение своей карьеры. Главный пират Голливуда уже успел побывать на нескольких кинофестивалях, появиться в итальянском ток-шоу, а теперь снялся для ноябрьского журнала Elle Men China.

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