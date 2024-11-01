Джонни Депп в дерзком образе снялся для обложки журнала

Актёр снова в деле! Джонни Депп всерьёз взялся за возрождение своей карьеры. Главный пират Голливуда уже успел побывать на нескольких кинофестивалях, появиться в итальянском ток-шоу, а теперь снялся для ноябрьского журнала Elle Men China.
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