Андрей Травников вручил Звезду Героя семье новосибирца Виктора Фурсова

Эту высокую награду, посмертно присвоенную военнослужащему Виктору Фурсову, попросил передать семье героя Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с губернатором Андреем Травниковым 8 декабря.
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