Большое интервью Владимира Путина: главные тезисы

РИА Новости/Гавриил Григоров Сегодня в центре внимания как в России, так и во всем мире оказалось новое большое интервью Владимира Путина, Запись беседы с журналистом Дмитрием Киселевым выйдет в эфир 13 марта в 10 утра, но главные тезисы известны уже сейчас.