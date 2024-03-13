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Большое интервью Владимира Путина: главные тезисы

Большое интервью Владимира Путина: главные тезисы

РИА Новости/Гавриил Григоров Сегодня в центре внимания как в России, так и во всем мире оказалось новое большое интервью Владимира Путина, Запись беседы с журналистом Дмитрием Киселевым выйдет в эфир 13 марта в 10 утра, но главные тезисы известны уже сейчас.

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