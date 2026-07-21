В МИД Индии вызвали российского дипломата

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после инцидента с коммерческим судном MV Golden Leo в Чёрном море, в результате которого погибли четыре гражданина Индии.
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