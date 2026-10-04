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SUSANIN

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ХК «Ижсталь» уступил команде «Калуга» в завершающем матче текущей домашней серии

ХК «Ижсталь» уступил команде «Калуга» в завершающем матче текущей домашней серии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 октября прошёл хоккейный матч «Ижстали» против клуба «Калуга», в котором победу одержали гости.

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