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Петербургский дневник

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Решение о внешнем управлении на Украине может принять Совбез ООН

Решение о внешнем управлении на Украине может принять Совбез ООН

В МИД РФ объяснили механизм создания таких администраций Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов рассказал, что в истории известны случаи, когда временное управление затронутых конфликтами территорий переходило к ООН, передает ТАСС.

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