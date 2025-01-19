Когда хотел помочь, но не вышел ростом

На этом видео показан помощник с трубой, который хотел внести свой вклад в работу команды. Однако его попытка помочь обернулась комичной ситуацией: когда все подняли трубу и пошли вперед, он остался висеть в воздухе.
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