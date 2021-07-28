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Климент Колесников: «Результатом в полуфинале никого не напугаешь. Если ты готов и уверен – без разницы, каким ты вышел в финал»

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выход в финал на 100-метровке вольным стилем на Олимпиаде-2020.

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