Дарья Донцова может работать в любой точке мира, но это не отменяет факта, что она родилась в России

Писательница Дарья Донцова, несмотря на свои годы, продолжает активную и полную жизни деятельность. Она не только известная писательница, но и автор книг для детей, сборника кулинарных рецептов и произведений, посвященных помощи онкобольным.
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