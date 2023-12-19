Энтони Дэвис о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Весь декабрь команда провела в разъездах»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис назвал причины поражения в матче с «Нью-Йорком» (109:114) и неудачного отрезка для команды в целом.
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