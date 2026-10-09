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Около 400 участников со всей России собрал XIV Всероссийский фестиваль фламенко в Твери

Около 400 участников со всей России собрал XIV Всероссийский фестиваль фламенко в Твери

3-4 октября в Твери в ДК «Химволокно» прошел XIV Всероссийский фестиваль фламенко «Ла ЭсперАнса». Организаторами фестиваля являются Тверской государственный технический университет и хореографическая студия «Эстель» ТвГТУ.

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