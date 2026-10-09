Около 400 участников со всей России собрал XIV Всероссийский фестиваль фламенко в Твери

3-4 октября в Твери в ДК «Химволокно» прошел XIV Всероссийский фестиваль фламенко «Ла ЭсперАнса». Организаторами фестиваля являются Тверской государственный технический университет и хореографическая студия «Эстель» ТвГТУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме предлож...
- СТ Не лекция, а живо...
- ДВ МегаФон первым по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым