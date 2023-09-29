Стоимость полиса ОСАГО в скором времени достигнет верхней планки: возможно появление новых вариантов

Выяснилось, что уже в скором времени стоимость полиса ОСАГО может достичь предела. О текущей ситуации, связанной с подорожанием страховки рассказал в беседе с «РГ» директор по развитию страхового бизнеса Сравни.
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