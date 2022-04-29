НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Доставщик еды приставал к девятикласснице на аллее Котельникова

После преступления с места происшествия мужчина скрылся. Мужчина в форме доставщика еды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении петербургской школьницы, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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