«Я вернусь за тобой»: Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition получила новый трейлер и дату выхода на «всех платформах», включая SteamКак и было обещано, в рамках LRG3 2024 состоялся анонс по Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition — переизданию приключенческого экшена Beyond Good and Evil образца 2003 года.