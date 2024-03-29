Хотите знать, какие закуски точно не навредят вашей фигуре? Рассказываем, как заглушить голод, выбрав вкусный и здоровый перекус в пределах 100 калорий.

Хотя путь к здоровому образу жизни и снижению веса может показаться непростым, на самом деле существует множество возможностей побаловать себя чем-нибудь вкусным, и вам не обязательно отказываться от всех любимых блюд.
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