Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что зеленая картошка может быть ядовита.
Россиян предупредили об опасности картошки
Комментарии
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Федор Родников
Дундук -"суди сапожник не выше сапога"а,ядовитая картошка только та,что привезли из Турции и Израиля ну ещё китайская травит мух😅🤣😂
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Для малолеток статья? Кого пугаете , народ который всю жизнь выращивает картофель и ест!
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15 час.
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