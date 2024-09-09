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Россиян предупредили об опасности картошки

Россиян предупредили об опасности картошки

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что зеленая картошка может быть ядовита.

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Комментарии
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Федор Родников
Дундук -&quot;суди сапожник не выше сапога&quot;а,ядовитая картошка только та,что привезли из Турции и Израиля ну ещё китайская травит  мух😅🤣😂
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Для малолеток статья? Кого пугаете , народ который всю жизнь выращивает картофель и ест!
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15 час.

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