Артистка Селена Гомес призналась, что никогда не сможет родить ребенка

Селена Гомес призналась, что не сможет родить детей Селена Гомес в отношениях с Бенни Бланко. Недавно знаменитость призналась, что мечтает стать мамой, но из-за проблем со здоровьем никогда не сможет выносить и родить ребенка.
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