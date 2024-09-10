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Артистка Селена Гомес призналась, что никогда не сможет родить ребенка

Артистка Селена Гомес призналась, что никогда не сможет родить ребенка

Селена Гомес призналась, что не сможет родить детей Селена Гомес в отношениях с Бенни Бланко. Недавно знаменитость призналась, что мечтает стать мамой, но из-за проблем со здоровьем никогда не сможет выносить и родить ребенка.

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