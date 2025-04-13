Фанаты Виктора Цоя защитили стену на Арбате от граффити с рэпером

Поклонники Виктора Цоя на Арбате ответили на порчу его знаменитой стены граффити с Пашей Техником. Художник, назвавший себя "живым гением", разместил плакаты с изображением Цоя, закрывая предыдущие надписи.
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