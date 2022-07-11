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Диетолог Стародубова объяснила, чем полезен горький шоколад

Диетолог Стародубова объяснила, чем полезен горький шоколад

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день шоколада назвала количество горького и темного шоколада в день, которое может быть полезно и безопасно для здоровья, в частности, для сердца и сосудов.

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