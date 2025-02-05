NYT: департамент госэффективности США проверяет министерство образование страны

Сотрудники Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, осуществляют проверки в министерстве образования страны.
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