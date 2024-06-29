"Убери руки, эээ": чужеземцы борзо налетают на полицейских, пока начальство богатеет на их легализации

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А при чем тут Кадыров?
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2 час.
Балу -
ЕР уже не просто зажралась... Она уже и жрать не может, назад лезет, а она всё равно продолжает жрать...
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1 час.
Игорь Василевский
А кто такие Едросы? Чиновники всех мастей на госфинансировании. Хуже, че ЦК КПСС. В нем хотя бы Комитет партийного контроля существовал.
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7 сек.

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