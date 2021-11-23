Сатановский: В головах там сплошная кость, признаков мыслительных процессов и наличия мозгов, как таковых, не обнаружено

Заявление генсека НАТО, Йенса Столтенберга о том, что если власти ФРГ откажутся разместить у себя ядерное оружие, его можно будет разместить в Восточной Европе - это всё, что необходимо знать об отношениях России и Североатлантического альянса.
Заявление генсека НАТО, Йенса Столтенберга о том, что если власти ФРГ откажутся разместить у себя ядерное оружие, его можно будет разместить в Восточной Европе - это всё, что необходимо знать об отношениях России и Североатлантического альянса.
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