Сатановский: В головах там сплошная кость, признаков мыслительных процессов и наличия мозгов, как таковых, не обнаружено

Всё об оружии

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Заявление генсека НАТО, Йенса Столтенберга о том, что если власти ФРГ откажутся разместить у себя ядерное оружие, его можно будет разместить в Восточной Европе - это всё, что необходимо знать об отношениях России и Североатлантического альянса.

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