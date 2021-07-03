Карацев и Веснина снялись с «Уимблдона» в миксте

Финалисты «Ролан Гаррос» в миксте Аслан Карацев и Елена Веснина не выступят на «Уимблдоне». В первом круге они должны были играть с Кеннетом Скупски и Джессикой Пегулой, но сейчас вместо них в сетке стоят Артур Фери и Тара Мур.