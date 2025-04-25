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Профессор РАН спрогнозировал появление в скором времени ИИ-аватаров людей

Профессор РАН спрогнозировал появление в скором времени ИИ-аватаров людей

Профессор РАН спрогнозировал появление в скором времени ИИ-аватаров людейСтремительное развитие генеративных систем, использующих технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей, в скором времени приведёт к появлению ИИ-аватаров — цифровых двойников человека, которые смогут стать его «вторым я» в случае смерти.

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