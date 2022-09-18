Медвежий угол

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Уничтожение украинских ТЭЦ срывает планы ЕС

Уничтожение украинских ТЭЦ срывает планы ЕС

Удары российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины оставляют ЕС без возможности получения дешевой электроэнергии, которой планировалось заменить российский газ.

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