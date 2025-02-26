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С русскими так нельзя: "Амазон" пошёл по хитрому пути "Гугла" и просчитался - штраф "больше, чем все деньги мира"

Сервис Twitch принадлежащий корпорации "Амазон" (Amazon) просит американский суд защиты от преследования в России.

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