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Этот таинственный мир

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Физики изучили фазовые переходы темной энергии и отложили коллапс Вселенной

Физики изучили фазовые переходы темной энергии и отложили коллапс Вселенной

Фазовые переходы темной энергии — это гипотетические скачкообразные изменения вакуума во Вселенной. Анализ реликтового излучения показал, что темный сектор стабилен, и если переход был, он затронул менее 1% энергии.

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